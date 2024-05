Tajani, 'Trump condannato? Americani scelgano il loro leader'

"Mi pare che sia una partita aperta quella negli Stati Uniti , ma l'Italia è alleata degli Stati Uniti, non è alleata di questo o di quel presidente, sono gli americani che devono decidere chi vogliono che li guidi politicamente": lo ha detto a Mattino Cinque il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani commentando la condanna all'ex presidente americano Donald Trump nel caso pornostar. "Per noi è indifferente, noi abbiamo un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti: sono l'altra faccia dell'Occidente, da una parte c'é l'Europa, e quindi l'Italia, dall'altra ci sono gli Stati Uniti - ha aggiunto -. Siamo per democrazie liberali e occidentali e per il libero mercato, per lo stato di diritto, per la centralità della persona, ma non spetta a noi italiani dire chi deve fare il presidente degli Stati Uniti".