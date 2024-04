Tajani, su Patto migranti ruolo importante dell'Italia e del Ppe

"Il via libera del Parlamento europeo al patto sui migranti e sull'asilo è un passo importante. Così si supera la stagione di Dublino. Era il migliore compromesso possibile. L' Europa torna protagonista per affrontare l'immigrazione legale e tornare ad avere una visione complessiva del fenomeno. L'Italia ha avuto un ruolo importante come lo ha avuto la nostra famiglia politica, quella popolare". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lasciando l'assemblea nazionale di Cifa Italia.