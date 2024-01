Tajani, Per garantire la pace, dobbiamo evitare il collasso di Kiev Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, afferma che per raggiungere la pace è fondamentale impedire l'invasione russa dell'Ucraina. L'Occidente deve continuare ad aiutare l'Ucraina in questa situazione complessa per garantire una pace duratura. L'Italia si impegna prioritariamente per la pace.