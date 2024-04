"L'assenza della Russia alla Conferenza di pace in Svizzera sull'Ucraina non è un buon segnale: vuol dire che non vuole la pace. Si mette dalla parte sbagliata, quella in cui è il più forte che soffoca il più debole, che non può essere la regola". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all'assemblea nazionale di Cifa Italia.