"Concorreremo con liste separate per le europee" ma "non per competere tra di noi" saremmo "miopi e sciocchi", "nessuno deve superare nessun altro" .Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani alla kermesse di FdI. "Vogliamo solo vincere e prendere tutti il maggior numero di voti possibili. L'obiettivo è aumentare i voti del centrodestra"