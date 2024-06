"Draghi non è il candidato di nessuno" e "Weber ha detto che non è il candidato della Ppe", "Metsola è destinata a fare la presidente del Parlamento europeo, se si fosse candidata al congresso come presidente della commissione l'avrei votata. FI la sosterrà perché è un nome eccellente, può svolgere qualsiasi incarico".Lo ha detto il vicepremier azzurro Antonio Tajani al forum ANSA.