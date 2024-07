Tajani, lavoreremo con qualsiasi governo scelto da francesi

"Io sono preoccupato dai rischi di instabilità, l'importante è che l'Europa riesca ad essere stabile, prima di fare qualsiasi commento dobbiamo aspettare il voto del ballottaggio, ma quello che è importante è la stabilità in Francia, perché la stabilità in Francia significa anche stabilità dei mercati. Noi lavoreremo con qualsiasi governo sia scelto dai cittadini francesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Fi Antonio Tajani a margine di un evento a Milano, a chi gli ha chiesto un commento sull'affermazione in Francia della destra del partito di Marine Le Pen.