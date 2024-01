Tajani, "Italiani pronti per una missione Onu a Gaza"

"La presenza di oltre 1.000 militari italiani in Libano è dovuta alla loro partecipazione a una missione dell'Onu. Nel caso in cui fosse necessaria una missione di pace a Gaza durante una fase di transizione, siamo pronti a inviare i nostri militari con l'Onu come portatori di pace. Non c'è alcuna richiesta da parte degli Stati Uniti di estendere la missione in Libano a questo proposito", ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a Radio24.