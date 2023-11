Tajani, in Spagna governano ultrasinistra e secessionisti

"In Spagna governa l'estrema sinistra. In Italia l'abbiamo sconfitta. Noi rispettiamo lo stato di diritto. A Madrid accade lo stesso? In Italia governa il @EPP (Partito popolare europeo), in Spagna i secessionisti": così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani risponde su X all'affermazione del premier spagnolo Pedro Sanchez, per il quale "in Italia governa l'estrema destra: noi qui l'abbiamo fermata".