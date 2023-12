Tajani, Draghi può fare tutto, ma è prematuro indicarlo in Ue

Non credo che si debba tirare Draghi per la giacca. Egli è un personaggio di grande spessore, ha ricoperto egregiamente la carica di Presidente della Bce ed è stato anche Presidente del Consiglio, sostenuto anche dal mio partito. Draghi può fare qualsiasi cosa, ma mi pare prematuro indicarlo e metterlo in contrasto con altri. Questo è quanto dichiarato dal Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a margine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles. Tajani ha poi aggiunto: "Conoscendo Draghi non credo che voglia entrare a gamba tesa in una competizione". L'Italia, ha concluso, farà le sue scelte e guiderà il proprio commissario.