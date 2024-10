Tajani, disarmo Hezbollah? Regole d'ingaggio non vanno bene

Se l'obiettivo è quello di disarmare Hezbollah, "le attuali regole di ingaggio dell'Unifil non vanno bene". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Berlino alla stampa italiana. A una domanda sulla modifica delle regole di ingaggio del contingente Unifil in Libano nel caso in cui lo scopo fosse il disarmo dei terroristi ha risposto: "È ovvio che, se l'obiettivo è quello da parte delle Nazioni Unite, le attuali regole di ingaggio non vanno bene perché non hanno neanche l'armamento adatto per imporre delle decisioni di questo tipo. Sono le Nazioni unite che devono scegliere".