Taiwan, Tsai riceve delegazione Usa, visita dimostra sostegno

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha sottolineato la stretta e fedele partnership dell'isola con gli Stati Uniti, accogliendo la delegazione non ufficiale americana in visita post-elettorale su iniziativa dell'amministrazione del presidente Joe Biden. L'obiettivo di questa visita è quello di incontrare politici di alto livello, tra cui il vice di Tsai, William Lai, che ha vinto le elezioni di sabato. Secondo i media locali, Tsai ha dichiarato: "La vostra visita è molto significativa e dimostra pienamente il sostegno degli Stati Uniti alla democrazia di Taiwan, mettendo in evidenza la stretta e fedele partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti". La delegazione informale degli Stati Uniti è arrivata ieri a Taiwan e ha iniziato una serie di incontri, iniziando dalla presidente uscente. Composta da Stephen Hadley, ex consigliere per la Sicurezza nazionale, James Steinberg, ex vicesegretario di Stato, e Laura Rosenberger, presidente dell'American Institute in Taiwan (l'ambasciata Usa de facto), la delegazione ha programmato incontri con personalità di spicco della politica prima di ripartire domani.