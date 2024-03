Taiwan: 32 jet e 5 navi da guerra cinesi intorno all'isola

Il ministero della Difesa di Taiwan ha segnalato un'impennata delle attività militari cinesi intorno all'isola, le più grandi del 2024, dopo aver rilevato nelle 24 ore alle 6 locali (23 di mercoledì in Italia) un totale di 32 aerei e 5 navi da guerra dell'Esercito popolare di liberazione. In particolare, 20 jet hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan e sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea Adiz di sudovest, di sudest e orientale dell'isola. Le forze armate di Taipei hanno monitorato la situazione e mobilitato aerei, navi e sistemi missilistici in risposta alle attività rilevate.