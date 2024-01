Supercoppa: Sarri, 'perdere con l'Inter ci sta ma non così'

"C'è differenza tra noi e l'Inter, i meriti degli avversari non vanno sottovalutati. Ma non è la differenza vista stasera, non dobbiamo nemmeno sottovalutare i nostri demeriti che secondo me sono moltissimi. Contro l'Inter si può perdere ma mi dà fastidio il modo, ha confermato le sue qualità ma da qui a quello che si è visto in campo c'è differenza, ci sono nostri demeriti piuttosto evidenti". Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervistato da Sport Mediaset dopo la sconfitta contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa italiana. "Lotito? Non era arrabbiato ma deluso come me, abbiamo fatto una brutta figura di fronte a una vasta platea televisiva. La pensa come me, perdere con l'Inter si può ma non così - ha aggiunto -. Dal campo ho avuto la sensazione che fossimo sempre in ritardo. Ho visto una squadra sinceramente impaurita all'inizio, impaurita in fase offensiva e molle in quella difensiva".