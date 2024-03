Supera i 114,4 miliardi la spesa complessiva a carico dello Stato per le detrazioni maturate per i lavori conclusi a febbraio con il Superbonus. Secondo i dati dell'Enea il valore è esattamente di 114.432.124.574,79 euro. Di questi alla fine di febbraio erano stati ammessi a detrazione lavori per 104,455 miliardi circa. I lavori hanno riguardato 480.815 edifici.