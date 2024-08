Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "non vede l'ora" di parlare con Xi Jinping nelle "prossime settimane". Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Usa, Jake Sullivan, al leader cinese a Pechino. "Il presidente Biden non vede l'ora di parlare di nuovo con lei nelle prossime settimane", ha detto Sullivan a Xi, secondo un resoconto sull'incontro del pool di giornalisti al seguito di Sullivan.