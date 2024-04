Stretta per le sedi luoghi di culto, primo ok alla Camera

Via libera della commissione Ambiente della Camera alla pdl di FdI a firma Tommaso Foti, per una stretta sulle sedi usate da associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto. La norma - come si legge in premessa - nasce con l'intento di combattere l'uso della normativa di favore del codice del terzo settore per il cambio di destinazione d'uso come "grimaldello" da comunità islamiche per creare "moschee e madrasse" non a norma. Il testo - rivisto in commissione - prevede che attraverso un decreto ministeriale si individuino i criteri di compatibilità urbanistica che dovranno essere garantiti, da tutti, per la sede.