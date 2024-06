Socialisti Ue, 'nessuna coalizione con l'ultradestra Ecr-Id'

"Rispettiamo assolutamente il principio dello Spitzenkandidat". Lo ha detto il vicepresidente del gruppo dei socialisti Ue, Pedro Marques, congratulandosi con Ursula von der Leyen, nel commentare le proiezioni delle elezioni europee. Ora "l'importante è plasmare un programma per la Commissione" che vada bene per noi. "Parliamo delle politiche ed è da questo che dipenderà il nostro sostegno alla presidenza della Commissione. E' fondamentale che non ci sia una coalizione con l'estrema destra: nessuna coalizione con l'Ecr e Id. Se altri gruppi dovessero essere chiamati ai tavoli negoziali, devono essere pro Europa e democratici".