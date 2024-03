Slitta il via libera dell'Ue alla legge sulla natura

Slitta a data da destinarsi il via libera definitivo alla legge sul Ripristino della natura. Preso atto dell'assenza di una maggioranza qualificata a sostegno dell'accordo già raggiunto con l'Eurocamera, la presidenza belga del Consiglio Ue ha deciso oggi di ritirare il punto senza discussione alla riunione degli ambasciatori al Coreper e di non mettere il dossier in agenda lunedì al Consiglio Ue Ambiente. Secondo una fonte vicina al dossier, "il testo verrà riproposto a tempo debito" anche se ancora non ci sono tempi o scadenze. La proposta di regolamento risale a giugno 2022 ed è stata avanzata per ripristinare il potenziale naturale e produttivo di terreni e ambienti e non solo tutelarli nelle aree protette.