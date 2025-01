In arrivo a Roma zone di vigilanza rafforzata. E' quanto deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura. "A breve attueremo delle zone con controlli molto rafforzati e presidi a partire dalle zone di Termini e dell'Esquilino" ha annunciato il prefetto Lamberto Giannini. Tra le zone allo studio anche aree a ridosso della stazione Tuscolana