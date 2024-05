Si barrica in casa dopo avere accoltellato moglie e figli

Un uomo ha aggredito con un coltello la moglie e i figli, uno dei quali è in gravi condizioni, e si è poi barricato all'interno della sua abitazione dopo averli fatti uscire da casa. La tragedia è avvenuta in un appartamento di via Puccini a Cianciana, un paese dell'entroterra in provincia di Agrigento. Uno dei figli, un bimbo di sette anni raggiunto da alcuni fendenti all'addome, è stato trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo; la moglie, che non è in pericolo di vita, è stata ricoverata nell'ospedale di Sciacca. L'uomo, Daniele Alba un meccanico di 35 anni, avrebbe aggredito anche la figlia minore, ricoverata a Palermo.