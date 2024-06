Shock alla Mozarc-Bellco, chiude la produzione

La ex Bellco, una delle aziende più importanti del distretto biomedicale modenese, vuole chiudere la parte produttiva dello stabilimento di Mirandola, conservando solo la ricerca e sviluppo. A rischio ci sono 350 dipendenti: 300 diretti e gli altri interinali. Bellco occupa oltre 500 persone a Mirandola. Lo apprende l'ANSA da fonti istituzionali. Silenzio dai sindacati, riuniti in assemblea con i lavoratori, dopo essere stati informati dai vertici aziendali dell'intenzione di aprire una procedura anti delocalizzazione. Atteso un intervento dell'ad di Mozarc Medical (l'attuale nome di Bellco) Ven Manda in videoconferenza in giornata.