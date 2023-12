Sfera Ebbasta al primo posto, hit parade natalizia

Sfera Ebbasta torna in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti con X2VR e precede questa settimana Gemitaiz con Quello che vi consiglio vol. 10. Grazie alle atmosfere natalizie, guadagna due posizioni ed è terzo un classico come Christmas di Michael Bublé, seguito da un altro evergreen come Merry Christmas di Mariah Carey. Risalendo di due gradini, al quinto posto, troviamo La divina commedia di Tedua. Stabile in sesta posizione Massimo Pericolo con Le cose cambiano, mentre scende al settimo posto Relax di Calcutta. Chiudono la top ten Annalisa - scelta da Amadeus tra i big di Sanremo - che guadagna tre posizioni ed è ottava con E poi siamo finiti nel vortice, Renato Zero, che si posiziona al nono posto con Autoritratto, e Geolier - anche lui atteso all'Ariston - con Il coraggio dei bambini - Atto II. Tra i singoli, la classifica è stata rivoluzionata dalle hit di Natale: al primo posto l'eterna Mariah Carey con All I Want for Christmas is You, poi Last Christmas degli Wham!, Jingle Bell Rock di Bobby Helmes e altri due classici come Feliz Navidad di José Feliciano e Let it snow! di Dean Martin. Tra i vinili Gemitaiz precede i Pink Floyd con la versione del 50/o anniversario di The dark side of the moon, seguono Salmo & Noyz Narcos, i Fast Animals and Slow Kids e Vasco Rossi con la versione rimasterizzata di Bollicine 40 anni dopo.