Settima emergenza ambientale dell'anno a Città del Messico

A Città del Messico e nell'area metropolitana della Valle del Messico, la Commissione ambientale della megalopoli ha lanciato per la settima volta quest'anno la fase 1 della emergenza ambientale, dopo che in una stazione di monitoraggio si sono registrate concentrazioni di ozono superiori alle 156 parti per miliardo. Un comunicato spiega che la situazione è dovuta a una combinazione di condizioni meteorologiche che impediscono la dispersione degli agenti contaminanti. Sono state di nuovo stabilite limitazioni al transito dei veicoli in base alla compilazione numerica delle targhe e alla categoria di verifica ricevuta nell'ultima ispezione, un provvedimento che riduce il parco macchine circolante di circa 1,7 milioni di unità.