Serie A: Juventus-Torino 2-0

Juventus-Torino 2-0 (1-0) Juventus (4-2-3-1): Perin, Savona (41' st Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Weah, Koopmeiners, Yildiz (41' st McKennie), Vlahovic (28' st Conceicao) (23 Pinsoglio, 29 Di Gregorio, 21 Fagioli, 32 Cabal, 51 Mbangula). All. Thiago Motta. Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic, Walukiewicz (19' st Vojvoda), Coco, Masina, Pedersen (30' st Sosa), Ricci (19' st Njie), Linetty, Ilic (1' st Gineitis), Lazaro (37' st Karamoh), Vlasic, Sanabria (1 Paleari, 17 Donnarumma, 13 Maripan, 21 Dembele, 61 Tameze, 72 Ciammaglichella, 80 Balcot, 86 Gabellini). All. Vanoli. Arbitro: Sozza. Reti: nel pt 18' Weah, nel st 40' Yildiz. Angoli: 5-5. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Lazaro, Walukiewicz per gioco falloso, Coco per proteste Spettatori: 41.066 (incasso non comunicato).