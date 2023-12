Se la diplomazia fallisce, attacco in Libano, la nostra scelta

"Se gli sforzi diplomatici non dovessero avere successo, non esiteremo ad attaccare a nord" - ha dichiarato il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, riferendosi alla situazione di forte tensione con gli Hezbollah in Libano. Gallant ha pronunciato queste parole durante una conferenza stampa tenutasi in compagnia del Segretario della Difesa Lloyd Austin.