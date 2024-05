Schlein, serve un congedo paritario per entrambi i genitori

"Dobbiamo introdurre un congedo paritario pagato al 100% per entrambi i genitori e non trasferibile, lo abbiamo già detto un anno fa, durante il primo confronto che abbiamo avuto in Parlamento con Giorgia Meloni, e lo ribadiamo ancora oggi". Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein. "Questa misura sostiene le donne perché tutela la loro carriera professionale e, al tempo stesso, garantisce agli uomini la possibilità di essere più vicini ai propri figli durante i loro primi giorni di vita. La destra al Governo parla tanto di famiglie tradizionali, ma non fa nulla per tradurre la sua retorica in realtà".