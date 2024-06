Schlein, Meloni da quando governa cancella libertà persone

"Sto leggendo delle cose, faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia Meloni, che film sta vedendo. Vede un altro Paese". Così la segretaria del Pd Elly Schlein replica alle parole di Giorgia Meloni che dal palco dell'evento elettorale a Roma le chiede di prendere posizione sul fatto se lei sia democratica o meno. "L'altro giorno mi ha attaccata dopo aver detto che la sinistra cancella l'identità - ha aggiunto a margine dell'evento Pd in vista delle europee a Milano -. Io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone".