"La Meloni dice che io chiedo più soldi per la sanità ma non so dove prenderli", ma possono essere presi dai "4 miliardi della riforma Irpef", che "noi non abbiamo mai chiesto", e dagli "800 milioni sprecati per i centri in Albania". È la risposta della segretaria del Pd, Elly Schlein, a Giorgia Meloni, nel corso del videoforum di Repubblica dedicato alle elezioni europee.