Schlein a Meloni, bellissime sono sanità e scuola pubblica

"E' bellissima una sanità pubblica che cura indipendentemente da quanti soldi hai in tasca, è bellissima una scuola pubblica che dia istruzione di qualità". Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato - nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio - le parole della premier Meloni, che aveva affermato che non definirà mai "bellissime" le tasse. "Il governo è impegnato - ha proseguito Schlein - a inventare slogan ogni giorno, ma orrendi sono i tagli alla sanità e al welfare che il governo fa e che aumentano le disuguaglianze, mentre vedo che sono timidi sugli extra-profitti": hanno "cancellato il tweet" ha aggiunto riferendosi ad un post di Meloni in cui rivendicava la tassa sugli extraprofitti delle banche poi abrogata. "Vanno avanti con i tagli alla sanità - ha concluso - ma dovranno rispondere del fatto che le liste di attesa si allungano sempre di più, che per fare una gastroscopia l'attesa è di un anno e mezzo".