Schillaci, martedì incontro Fitto su fondi Pnrr Regioni

"Incontriamo il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr Raffaele Fitto e cercheremo di dare una risposta nei prossimi giorni. Lo vediamo martedì e poi incontriamo le Regioni". Lo ha dettoil ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine di un incontro al ministero sui disturbi dell'alimentazione, in merito alla revisione del Pnrr, per la quale le Regioni tornano all'attacco del Governo sui tagli alla sanità, che toglierebbero loro 1,2 miliardi di euro.