Scambio Musk-Salvini. Leader Lega, la giustizia va cambiata

Nuovo scambio tra Elon Musk e Matteo Salvini via social su X. "Credo che il nostro Paese non sarà pienamente libero, democratico e sviluppato - scrive il leader della Lega - senza una profonda e urgente riforma del sistema giudiziario. Vale la pena ricordare, però, che tutti i partiti di sinistra hanno incredibilmente votato per mandarmi a processo, forse pensando di potersi liberare politicamente di me. Ma non mi fermeranno". Poco prima Musk aveva scritto: "E' profondamente sbagliato che tu sia a processo per aver seguito la legge. Chi è dietro a tutto ciò? Qualcosa non va". Due post che seguono altrettanti scambi tra Musk e il leader della Lega avvenuti tra ieri sera e stamattina, sempre a proposito delle scelte politiche di Salvini sul fronte migranti.