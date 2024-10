Savona: 'Più risparmio a fini produttivi, attendo un segnale'

"Nel mio discorso al mercato del 25 giugno - ricorda il presidente della Consob, Paolo Savona - ho messo in evidenza che dal 1974, data di nascita della Consob, il rapporto tra moneta e finanza è passato da 1 a 2,8 volte, senza che il risparmio destinato a fini produttivi interni abbia proceduto con la stessa intensità. Ho anche sottolineato la necessità di accrescere questa destinazione del suo impiego riformando normativa e architettura di vigilanza per incorporare le incalzanti innovazioni tecnologiche". "Attendo un segnale - dice - che si intende procedere in questa direzione o, in caso contrario, una spiegazione parimenti fondata del perché non si avverte questa urgente necessità. L'incontro odierno è un'occasione propizia per dare una prima risposta". Savona ha incentrato su questo punto il suo intervento di apertura del convegno per i 50 anni della Consob alla Sapienza: "Lo scopo dell'incontro odierno è riflettere sulle vicende descritte nei 50 anni della nostra storia", dice, - riferendosi ad un volume curato da Guido Ferrarini dell'Università di Genova e per la Consob dal segretario generale Maria Antonietta Scopelliti - dopo aver sottolineato il "doppio" significato del titolo dato alla giornata di confronto a livello accademico: "Riflessioni in Sapienza"; E spiega: "Nessuna istituzione ha lunga vita e buona performance se non ha una buona base teorica della sua azione".