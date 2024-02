Sanremo, 10 milioni e il 60.1% per la terza serata

Sono stati 10 milioni e mille, pari al 60.1%, i telespettatori che hanno seguito in media la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.19 all'1.38). In termini di share è il risultato migliore per la terza serata dal 1995, quando il festival condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll fece segnare in media il 60.52%. La prima parte della terza serata del festival (dalle 21.19 alle 23.32) ha raccolto ieri 13 milioni 243mila spettatori pari al 58.1% di share; la seconda parte (dalle 23.34 all'1.38) 6 milioni 436mila pari al 65%. L'anno scorso la terza serata del festival (dalle 21.25 all'1.59) raccolse in media 9 milioni 240mila telespettatori pari al 57.6% di share. La prima parte fu seguita da 13 milioni 341mila telespettatori pari al 57.2% di share (dalle 21.25 alle 23.31), la seconda da 5 milioni 584mila con il 58.4% (dalle 23.40 all'1.59).