Saman Abbas: il documentario di Veronesi e Bedini sulla tragica storia del matrimonio combinato

È l'1 maggio 2021 quando a Novellara (RE), nel mezzo delle campagne emiliane, scompare una diciottenne: Saman Abbas, origini pakistane e grandi occhi scuri. Si parla di allontanamento volontario, ma gli inquirenti non ci credono. E infatti, sei mesi dopo, il 27 novembre, da una fossa non lontana dalla casa dove viveva con i genitori, viene recuperato un corpo: è il suo. Saman è stata brutalmente uccisa dalla sua stessa famiglia per essersi opposta a un matrimonio combinato con un cugino in Pakistan.

A ricostruire la storia, ma anche la coraggiosa lotta per l'identità e la libertà delle giovani pakistane, è Saman, documentario di Gabriele Veronesi e Luca Bedini, già premiato come Miglior progetto e vincitore del Premio Bio2B, oltre al miglior documentario a Visioni Incontra 2023, in prima visione martedì 28 gennaio alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now. Un racconto - prodotto da Pongofilms per Hearst Networks Italia e con il sostegno dalla Film Commission Emilia-Romagna - che riparte lì dove tutto è cominciato a Novellara, cittadina multiculturale di 13 mila abitanti.

"Come tutti, avevamo letto di Saman sui giornali - dicono i registi - Pensavamo fosse 'solo' una storia crime, invece siamo entrati in un mondo di tradizioni, immigrazione e temi sociali estremamente complesso, che vive accanto a noi, ma ci resta nascosto e sconosciuto".

Tra interviste inedite, materiali d'archivio e carte processuali, iI documentario ricostruisce l'humus in cui l'omicidio è maturato ascoltando i cronisti che seguirono la vicenda, l'allora sindaca di Novellara, Elena Carletti, e il parroco Don Giordano Goccini. Ma anche la testimonianza di Amina (nome di fantasia) una giovane che avrebbe potuto essere una "seconda" Saman.

Per l'omicidio, oggi sono condannati all'ergastolo il padre e la madre, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, mentre lo zio Danish Aznain dovrà scontare 14 anni. Il 27 febbraio inizierà il processo di appello a Bologna.