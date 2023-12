Salvini, sciopero il 15 dicembre, ma non per 24 ore

I sindacati di base di sinistra hanno indetto uno sciopero di 24 ore per venerdì 15 dicembre. Lo dico chiaramente: tutelare il diritto allo sciopero è un dovere costituzionale, ma ho anche il dovere di garantire il diritto degli italiani di andare a lavorare. Se si propone uno sciopero di 24 ore, allora no, non è possibile fermare il Paese per un intero giorno. Lo ha affermato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea di Confimi Industria, in merito allo sciopero dei trasporti indetto dai sindacati di base.