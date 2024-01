Salvini, rifiutando Le Pen, favorisce la sinistra

"La coesione del centrodestra è un valore importante in Italia e non solo. Per noi, l'unità è fondamentale anche a livello europeo. Chi crea divisioni, magari rifiutando Marine Le Pen, sta favorendo la sinistra". Così ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il Consiglio federale del partito a Milano. "Attualmente, il gruppo Id conta circa sessanta parlamentari - ha aggiunto Salvini - ma secondo i sondaggi potremmo raggiungere almeno cento".