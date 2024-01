Salvini, infrastrutture al di là delle divisioni sovraniste o europeiste

"Oggi è una giornata piacevole e priva di ideologie, perché a volte in Parlamento ci troviamo a combattere battaglie ideologiche persino su questioni come ponti, gallerie e passaggi a livello. Non esistono ponti sovranisti o europeisti, di destra o di sinistra. Un ponte è semplicemente un ponte, una ferrovia è semplicemente una ferrovia". Queste sono state le parole di Matteo Salvini durante l'inaugurazione della linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano, che permette un collegamento diretto tra la città e l'aeroporto in soli 31 minuti. "Credo che la protezione dell'ambiente debba andare di pari passo con il diritto dell'uomo di vivere e lavorare", ha aggiunto. "La lingua utilizzata deve essere l'italiano e il tono deve essere serio".