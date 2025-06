"Non sono d'accordo con chi considera l'attacco degli Usa in Iran come in contrasto col diritto internazionale". Lo ha detto il segretario generale Mark Rutte alla vigilia del vertice Nato all'Aja. "La mia principale paura - ha aggiunto - è che Teheran possa avere la bomba atomica, sarebbe una minaccia per Israele e l'intera regione".