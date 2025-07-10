Rubio, sanzioni più dure a Mosca sono opzione disponibile

Sanzioni più dure alla Russia sono un'opzione disponibile. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio a Kuala Lumpur, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "Abbiamo bisogno di una roadmap" su come poter mettere fine alla guerra in Ucraina ha detto Rubio, assicurando che gli Stati Uniti si impegnano con tutte le parti in causa per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia. Rubio ha incontrato a Kuala Lumpur il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.