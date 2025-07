Un razzo lanciato dal sud della Striscia di Gaza è entrato questa mattina nella spazio aereo israeliano ed è finito, "molto probabilmente", in una zona aperta: lo rende noto l'esercito (Idf) su Telegram.

Le sirene d'allarme sono risuonate alle 9:22 (le 8:22 in Italia) nella città di Kissufim, si legge in un comunicato stampa: non sono stati segnalati feriti.