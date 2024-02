Rosanna Ventrella presidente della Compagnia San Paolo

Rosanna Ventrella è stata nominata all'unanimità presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Enrico Filippi vicepresidente. Ventrella sostituisce, in base a quanto previsto dallo Statuto della fondazione, Francesco Profumo, che oggi ha formalmente presentato le dimissioni. Lo ha deliberato il consiglio generale, che ha nominato anche Enrico Filippi e Alberto Quadro Curzio, già componenti del consiglio generale, nel comitato di gestione in sostituzione del dimissionario Profumo e di Alessandro Barberis recentemente scomparso. Il comitato di gestione, che resterà in carica fino all'approvazione nella seconda metà di aprile del bilancio della Compagnia, è composto quindi da Ventrella, Filippi, Carlo Picco, Quadro Curzio e Nicoletta Viziano. "Ben consapevole della natura temporanea di questa responsabilità - ha ddetto Ventrella - accetto quello che considero un onore con l'impegno di guidare questa organizzazione in un periodo di transizione in coerenza con i valori e i principi che ci ispirano e che sono illustrati nel nostro statuto. È mia volontà assicurare in questa fase la continuità dei nostri obiettivi, essere garante che ogni azione contribuisca al bene comune e lo farò con il mio sguardo di genere" continua Ventrella. "Come presidente - ha aggiunto - mi impegnerò a lavorare in collaborazione con tutti gli enti del territorio, convinta che solo attraverso il dialogo aperto e la cooperazione possiamo affrontare le sfide che ci attendono. Il completamento dei lavori dell'attuale consigliatura e il processo ordinato di formazione degli organi che abbiamo di fronte è premessa fondamentale affinché la Compagnia continui a essere la risorsa cruciale che è sempre stata per il territorio e le persone".