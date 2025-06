Ritrovamento a Raqqa: possibile corpo di padre Dall'Oglio, indagine riaperta

La Procura di Roma ha delegato i carabinieri del Ros, reparto antiterrorismo, per cercare eventuali riscontri sul ritrovamento del corpo di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita romano scomparso il 29 luglio 2013 nel Nord della Siria. In base a quanto si apprende da fonti inquirenti c'è massima prudenza sulla notizia relativa al cadavere dell'uomo in abiti religiosi ritrovato in una fossa comune nei pressi di Raqqa: già in passato erano giunte notizia analoghe poi smentite dall'esame del Dna.

Sulla vicenda di Dall'Oglio il gip della Capitale nel 2023 ha archiviato, così come sollecitato dalla Procura, l'indagine avviata nel 2013. Secondo quando ricostruito dagli inquirenti il religioso venne ucciso dodici anni fa proprio nella zona di Raqqa.