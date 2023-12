Real Madrid al comando in Spagna, 1-0 all'Alaves

Con un gol in pieno recupero, il Real Madrid ha conquistato tre punti nella partita della 18/a giornata in casa dell'Alaves, portandosi così in testa alla classifica del campionato spagnolo. Nel 9' della ripresa, a causa dell'espulsione del capitano Nacho Fernandez, la squadra di Ancelotti è rimasta in dieci, ma è riuscita a vincere al 92' grazie al colpo di testa di Lucas Vazquez su calcio d'angolo battuto da Toni Kroos. Il Real Madrid chiude l'anno in testa, a pari punti (45) ma con una migliore differenza reti rispetto al sorprendente Girona, fermato 1-1 dal Betis Siviglia. Il Barcellona, che ieri ha superato 3-2 l'Almeria, è terzo con sette punti di distacco.