Re Carlo sarà alla commemorazione del D-Day in Francia

Re Carlo III parteciperà alla commemorazione dell'80esimo anniversario D Day, lo sbarco degli alleati in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale in calendario il 6 giugno. Lo ha reso noto Buckingham Palace. Si tratterà del primo viaggio all'estero del 75enne sovrano britannica dopo la diagnosi di cancro dei mesi scorsi e la recente ripresa dell'attività pubblica esterna in patria sulla scia dei risultati definititi dai medici "incoraggianti" di una prima fase di terapie.