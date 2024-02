Qatar, intesa su tregua non sia condizionata a rilascio ostaggi

L'accordo sulla tregua a Gaza fra Israele e Hamas "non sia condizionato" alla liberazione degli ostaggi. Lo afferma il premier del Qatar al Thani parlando a Monaco di Baviera. "Questo è il dilemma in cui ci siamo trovati e sfortunatamente molti Paesi ne hanno fatto un uso improprio" vale a dire "che il cessate il fuoco debba essere condizionato ad un accordo sugli ostaggi", ma "non dovrebbe essere condizionato", ha precisato il premier del Qatar.