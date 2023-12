Qatar e Blinken fanno sforzi per liberare tutti gli ostaggi

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Antony Blinken, ha pubblicato su X un post in cui ha dichiarato di aver discusso con il Primo Ministro del Qatar, Al Thani, degli sforzi in atto per assicurare il rientro in sicurezza di tutti gli ostaggi e per aumentare ulteriormente i livelli di assistenza ai civili a Gaza.