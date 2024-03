"Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un discorso televisivo alla nazione, parlando per la prima volta dopo l'attacco di ieri a Mosca. Il presidente russo ha anche detto che i quattro responsabili dell'attacco al Crocus City Hall sono stati arrestati e che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina.