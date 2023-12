Primo Maggio al Circo Massimo, il Concertone si sposta

Il tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma saluta Piazza San Giovanni e per l'edizione 2024 si trasferisce al Circo Massimo. Gli organizzatori, come spiegano sulle loro pagine social, hanno preso questa decisione a causa dei "lavori di ristrutturazione che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025". Promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, il Concertone sarà come sempre a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.