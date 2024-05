Prezzi fermi per i carburanti, benzina al self a 1,883 euro

Continua a salire, per quanto con meno forza, la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina dopo tre rialzi consecutivi. Fermi i prezzi dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,883 euro/litro (invariato, compagnie 1,885, pompe bianche 1,878), diesel self service a 1,736 euro/litro (invariato, compagnie 1,739, pompe bianche 1,728). Benzina servito a 2,024 euro/litro (invariato, compagnie 2,064, pompe bianche 1,945), diesel servito a 1,879 euro/litro (invariato, compagnie 1,921, pompe bianche 1,796). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,319 euro/kg (invariato, compagnie 1,337, pompe bianche 1,304), Gnl 1,181 euro/kg (invariato, compagnie 1,189 euro/kg, pompe bianche 1,176 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,967 euro/litro (servito 2,229), gasolio self service 1,844 euro/litro (servito 2,114), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,473 euro/kg, Gnl 1,217 euro/kg.